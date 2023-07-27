В Москве задержали подозреваемых в разбойном нападении охранников кафе

Полицейские в Москве задержали четверых охранников кафе, которые подозреваются в разбойном нападении на клиентов. Об этом в четверг, 27 июля, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Инцидент произошел в одном из заведений на улице Земляной Вал. По данным столичного главка МВД, двое приезжих в Сети познакомились с девушками и приехали в кафе. После ужина им выставили счет, который, по мнению молодых людей, был существенно завышен.

В результате между ними и четырьмя охранниками кафе возник конфликт. Сначала беседа протекала на повышенных тонах, а затем сотрудники заведения, угрожая клиентам предметами, похожими на пистолеты, потребовали передать им деньги. В итоге один из потерпевших отдал им 8 тыс. рублей, аналогичную сумму злоумышленники перевели себе через мобильное приложение, установленное на телефоне второго гражданина, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Потерпевшие обратились в полицию. Правоохранители в ходе проверки задержали подозреваемых на рабочем месте. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте от 22 до 32 лет. У них изъяли три травматических пистолета.

Возбуждено уголовное дело о разбое, пишет сайт kp.ru. Фигуранты заключены под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

15 июля стало известно, что охранник бара в Кривоколенном переулке Москвы убил посетителя заведения во время конфликта. Погибшим оказался 34-летний житель столицы. Известно, что между гостем и охранником возникла перепалка. Во время ссоры охранник нанес посетителю один удар левой рукой по голове, после чего тот упал и застыл без сознания.

На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Медики диагностировали у пострадавшего состояние клинической смерти. Охранника задержали, проводится проверка.