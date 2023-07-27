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Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Главное

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Фото: соцсети
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Вертолет Ми-8, перевозивший группу туристов, рухнул при посадке в Республике Алтай в четверг, 27 июля. Всего на борту находились 16 человек, четверо из которых погибли. «Известия» публикуют подробности произошедшего.

Крушение вертолета Ми-8 на Алтае — что произошло

О том, что вертолет Ми-8 потерпел крушение при посадке в селе Тюнгур Республики Алтай, 27 июля, сообщили очевидцы. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, при снижении вертолет задел столб и рухнул на землю, после чего загорелся. Прибывшим на место аварии сотрудникам экстренных служб удалось оперативно ликвидировать пожар.

Как сообщил источник «Известий», вертолет принадлежит компании «Алтай авиа». На борту находились 16 человек — три члена экипажа и группа туристов.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). На данный момент криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Крушение вертолета Ми-8 на Алтае — погибшие и пострадавшие

Изначально сообщалось о гибели шести человек. Позднее власти уточнили число погибших — четыре человека. Еще девять, по предварительным данным, получили ранения, один не нуждается в медицинской помощи.

В экстренных службах также рассказали, что пострадавших доставят в больницу Усть-Коксы, откуда направят вертолетом в Барнаул для оказания медицинской помощи.

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Как написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы республики Михаил Максимов, четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Еще четверо получили травмы средней тяжести.

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