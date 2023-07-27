Карта спецоперации на Украине 27 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, местам хранения беспилотных катеров, ракет, вооружения и военной техники, поступивших из стран Запада. Цель ударов ВС РФ по аэродромам и складам ВСУ достигнута, назначенные объекты поражены, заявили в ведомстве.

Кроме того, в ходе наступления западнее населенного пункта Куземовка в ЛНР, ВС РФ заняли более выгодные позиции. Также ВСУ провалили наступление севернее Работина в Запорожской области.

На Красно-лиманском направлении за сутки уничтожено до 185 военных и склад боеприпасов ВСУ. Здесь наши бойцы продвинулись до 12 км по фронту и 3 км в глубину обороны ВСУ.

В Днепропетровской области ВС РФ уничтожили две РЛС обнаружения воздушных целей П-18 ВСУ.

За последние двое суток российские военные сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки в ДНР, уничтожено более 120 украинских бойцов.