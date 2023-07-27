Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-8 на Алтае

Ошибка пилотов могла стать причиной крушения вертолета Ми-8 на Алтае. Об этом 27 июля сообщили авиационные службы.

«Как установлено предварительно, пилоты ошиблись при заходе на посадку. Они задели рулевым винтом столб, из-за чего вертолет стало вертеть, он задел лопастями землю, перевернулся и загорелся», — рассказал источник ТАСС.

О крушении вертолета с последующим возгоранием стало известно ранее в этот день. Вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». По данным МЧС, при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района Ми-8 задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся. Всего на борту находились 16 пассажиров и членов экипажа.

По предварительным данным МЧС, погибли шесть человек. Еще восемь человек находятся в районной больнице.

Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов сообщил, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, четверо госпитализированы с травами средней тяжести.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту авиакатастрофы на Алтае по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).