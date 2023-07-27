В ГД не удивились участию США и Британии в разработке плана контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление идет не так, как могли предполагать западные страны, а их участие в разработке операции лишь подтверждает их глубокую вовлеченность конфликт. Об этом 24 июля «Известиям» сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на слова замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи о том, что Великобритания и США приняли участие в разработке плана контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нет ничего удивительного в том, что Запад, привыкший работать на свои геополитические амбиции посредством использования чужих ресурсов, как это происходит в случае с Украиной, оказал помощь киевского режиму в разработке контрнаступления. При этом сколько живой силы на Украине погибнет в пекле конфликта, США и Британию не интересует. Оптимистичные прогнозы и радужные перспективы, которыми Запад кормит аудиторию и с помощью которых сам киевский режим пытается убедить одурманенных пропагандой украинцев, не оправдываются», — сказал Белик.

26 июня Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщил, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Издание пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Такой вывод он озвучил во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

21 июля сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.