Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Спорт
Украинскую саблистку Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Глава Афросоюза назвал разрешение ситуации с Украиной спасением от кризиса
Политика
Путин сообщил о росте торговых связей РФ с африканскими странами
Спорт
Мбаппе отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за рекордную сумму в $300 млн
Мир
В разных частях Греции зафиксировали 90 крупных лесных пожаров
Наука и техника
В РЖД проработают возможность применения биометрии при посадке пассажиров в поезд
Общество
Народная артистка РСФСР Нина Дробышева умерла в возрасте 84 лет
Общество
В комитете ГД по транспорту поддержали идею регистрировать электросамокаты
Политика
Путин заявил о перспективе Африки стать мировым экспортером продовольствия
Общество
Пострадавших при крушении Ми-8 на Алтае доставят вертолетом в Барнаул
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Сюжет:

В ГД не удивились участию США и Британии в разработке плана контрнаступления ВСУ

Белик: помощь Киеву от США и Британии доказывает их вовлеченность в конфликт
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинское контрнаступление идет не так, как могли предполагать западные страны, а их участие в разработке операции лишь подтверждает их глубокую вовлеченность конфликт. Об этом 24 июля «Известиям» сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Так он отреагировал на слова замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи о том, что Великобритания и США приняли участие в разработке плана контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Нет ничего удивительного в том, что Запад, привыкший работать на свои геополитические амбиции посредством использования чужих ресурсов, как это происходит в случае с Украиной, оказал помощь киевского режиму в разработке контрнаступления. При этом сколько живой силы на Украине погибнет в пекле конфликта, США и Британию не интересует. Оптимистичные прогнозы и радужные перспективы, которыми Запад кормит аудиторию и с помощью которых сам киевский режим пытается убедить одурманенных пропагандой украинцев, не оправдываются», — сказал Белик.

Движение вглубь: ВС России перехватили инициативу на краснолиманском направлении
ВФУ продолжат попытки атак на южных участках, считают эксперты

26 июня Newsweek со ссылкой на западных экспертов сообщил, что ответственность за провал контрнаступления ВСУ несут страны НАТО. Издание пишет, что альянс передвинул сроки наступления и по этой причине не успел подготовить украинских военных.

23 июля президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления ВСУ. Такой вывод он озвучил во время переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

21 июля сам президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023