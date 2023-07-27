Иммунолог заявил о возможности повторно заболеть ветрянкой

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что возможно повторно заболеть ветрянкой, однако происходит это крайне редко.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» в четверг, 27 июля, врач указал на то, что повторно заболеть развернутой формой ветряной оспы можно при ослаблении иммунной системы.

Болибок отметил, что во взрослом возрасте чаще всего эквивалентом ветрянки становится опоясывающий лишай, когда высыпания происходят не по всему телу, а локализуются в четко ограниченной определенной области.

Врач предупредил, что ветряная оспа может вызывать у взрослых опасные для жизни осложнения — энцефалит, трахеит и пневмонию, пишет RT.

В октябре 2022 года врач-невролог лаборатории «Гемотест», к.м.н. Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения. При этом высыпания разрешается мочить водой, а обрабатывать их зеленкой совсем необязательно.

В мае прошлого года врач-иммунолог, д.м.н. Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» уточнил, что ветряная оспа относится к герпетическим вирусам. Врач также отметил, что у пожилых у людей со слабым иммунитетом часто проявляется герпес зостер (опоясывающий лишай), который зачастую ошибочно принимают за ветрянку.

Ранее педиатр, врач функциональной диагностики Лилия Хафизова перечислила симптомы ветрянки у детей. По ее словам, инкубационный период составляет от 10 до 21 дня, болезнь начинается остро, с температурой до 39–40 градусов, ребенок жалуется на разбитость и плохое самочувствие, слабость, сильную головную боль. Затем по всему телу начинают появляться маленькие пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью. Высыпания сопровождаются сильным зудом. Температура начинает спадать на второй день после появления высыпаний, но держаться может до тех пор, пока они не прекратятся. Как отмечает сайт kp.ru, лечение ветрянки направлено главным образом на облегчение симптомов: снятие зуда и скорейшее заживление волдырей. Врач напомнила, что самолечение недопустимо, требуется обязательная консультация доктора.