Министра культуры Украины Ткаченко отстранили от должности

Верховная рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

За отстранение Ткаченко проголосовал 321 депутат, против — два нардепа.

21 июля Ткаченко подал заявление об отставке и выразил недоумение из-за слов президента Владимира Зеленского, который ранее поднял вопрос о замене главы минкульта. Кроме того, министр подвергся критике из-за появления на сервисе закупок Prozorro тендера, согласно которому минкульт решил выделить 33,6 млн гривен (около $900 тыс.) на съемки комедийного сериала.

Ранее, 30 июня, Зеленский снял с должности четырех руководителей районов Киева на фоне скандалов с ненадлежащим состоянием столичных бомбоубежищ. Под увольнение попали главы Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов украинской столицы — Дмитрий Ратников, Павел Бабий, Сергей Коваленко и Сергей Павловский.