Школу в микрорайоне «Заря» в Пензе планируют открыть к 1 сентября 2024 года

В микрорайоне «Заря» в Пензе к 1 сентября 2024 года планируют открыть новую школу, строительство которой началось в мае 2023-го. Об этом сообщает региональное правительство.

«Было принято решение строить школу на 1,1 тыс. мест. Стройка началась. Она рассчитана на два года — до конца 2024-го. Сейчас идем с опережением графика на четыре месяца. Задача стоит открыть новую школу к 1 сентября 2024 года, чтобы уже пошли учиться дети», — рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», обучение в школе будет осуществляться в одну смену. Наполняемость классов составит 25 человек. Проект предусматривает обустройство кабинетов, помещений для свободного творчества, зала хореографии, двух спортзалов, актового зала, библиотеки-медиатеки, помещений для отдыха и внеурочной работы педагогов, административного и медицинского блоков, столовой.

На пришкольной территории появится несколько спортплощадок и футбольное поле с беговой дорожкой. В будущем недалеко от школы планируется построить новый детский сад и дорогу, которая свяжет объекты образования и жилые дома.