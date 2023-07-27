В ЕС заявили об уважении решения стран Африки участвовать в саммите с РФ

Европейский союз уважает решение стран Африки принимать участие в саммите с Россией. Об этом 27 июля заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.

«Конечно, выбор участвовать в саммите Россия – Африка — это решение, которое принадлежит властям каждой африканской страны, и ЕС, конечно, уважает суверенный выбор африканских партнеров», — сказала она на пресс-конференции.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита предложил создать в Африке школы с изучением русского языка. По его мнению, изучение русского языка и внедрение высоких образовательных стандартов России заложат лучший фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества.

Кроме того, Путин заявил, что необходимо переходить в финансовых расчетах с государствами Африки на национальные валюты, включая рубль.

27 июля египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир отметил, что количество стран, которые принимают участие в саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге (49 африканских стран из 54), говорит об успехе российской дипломатии. При этом эксперт отметил, что африканские страны возлагают большие надежды на этот саммит, и обратил внимание на то, что страны континента принимают «умную силу» России.

Саммит открылся в Санкт-Петербурге в четверг. Известно, что на саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

В первый день встречи на высшем уровне гостям покажут новую российскую технику, в которой очень нуждается Африка. В том числе — комбайны «Ростсельмаша», пассажирские автобусы, грузовые тягачи и даже мобильные медицинские лаборатории. Таким образом, у всех появится возможность найти новых партнеров.

Накануне, 26 июля, Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия – Африка, будет плодотворным.