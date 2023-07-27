На Алтае рассказали о состоянии пострадавших при падении вертолета Ми-8

Четверо пострадавших при падении вертолета Ми-8 на Алтае находятся в тяжелом состоянии, четверо госпитализированы с травами средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

О крушении вертолета с последующим возгоранием стало известно ранее в этот день. Вертолет принадлежит авиакомпании «Алтай авиа». По данным МЧС, при посадке в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района Ми-8 задел электрические провода, в результате чего упал и загорелся.

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