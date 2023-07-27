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Участки под новые детсады и школу зарезервировали в Куюках под Казанью

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В деревне Куюки, превратившейся в город-спутник Казани, зарезервировали земельные участки под новые школу и три детских сада. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал глава Пестречинского района Ильхам Кашапов.

Новую школу планируется возвести в ЖК «Яшьлек». Она будет рассчитана на 1,2 тыс. мест.

«Район вместе с застройщиком на сегодняшний день территорию размежевал, имеется гарантийное письмо от застройщика. В случае получения финансирования застройщик готов безвозмездно передать эту землю. Также по этой школе мы полностью проработали вопросы, связанные с получением технических условий», — рассказал Кашапов, отметив, что со своей стороны район полностью выполнил все требования.

Однако средствами на само строительство районный бюджет, который является дефицитным, не обладает. Сроки возможного возведения объекта не называются.

Зарезервированы участки и для новых детских садов. Один из них должен появиться в ЖК «Светлый», второй — рядом с лицеем «Алгоритм», а третий — на территории ЖК «Яшьлек». По последнему уже подготовлен проект, прошедший экспертизу.

На сегодняшний день в Куюках проживают более 50 тыс. человек. Ежегодно население прирастает на 5 тыс. человек. В единственной школе, рассчитанной на 1,2 тыс. мест, обучаются 2,8 тыс. детей. На следующий год ожидается прием еще 600 учащихся.

26 июля в отделе образования Казани состоялось совещание, на котором обсудили школы, способные принять детей из Куюков. Кабмин поручил ГИБДД рассмотреть вопрос по организации реверсивного движения на въезде в город, чтобы детей можно было подвозить до школ как можно быстрее.

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