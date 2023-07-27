Диетолог призвала не покупать продукты с рук

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Ноев предупредила об опасности для здоровья употребления продуктов с рук.

В беседе с «Москвой 24» 26 июля специалист отметила, что зачастую продавцы овощей и фруктов не соблюдают правила гигиены. Так, ящики стоят прямо на земле, а бахчевые лежат без поддонов. Таким образом продукты впитывают «всю таблицу Менделеева» от проезжающих мимо автомобилей. Кроме того, продавцы могут использовать химические вещества, чтобы придать товару более привлекательный вид. Также на этапе роста добавляют нитраты и пестициды в бахчевые культуры.

Ноев указала на то, что такая продукция также может храниться при неподходящей температуре, а это уже способствует развитию бактерий.

Еще опаснее покупать с рук молочную продукцию, мясо или яйца. При неправильном температурном режиме или недостаточной термической обработке мясных продуктов в них могут начать размножаться возбудители кишечных инфекций. Так, можно заразиться дизентерией, сальмонеллезом, ботулизмом, туберкулезом.

Врач посоветовала покупать такую еду в специализированных точках, где у продавцов имеются сертификаты и лицензии, пишет RT.

Ноев подчеркнула, что в плане здоровья покупка продуктов с рук чревата проблемами вплоть до серьезных инфекций и летального исхода.

7 июля диетолог Елена Соломатина предостерегла от покупки слишком ранних арбузов. По словам специалиста, есть риск, что в них будет повышено количество нитратов, потенциально опасных для некоторых групп людей — для детей, беременных женщин и пожилых людей.

Ранее специалист пресс-службы «Роскачества» Виталий Киселев рассказал телеканалу «Звезда», как выбрать хороший арбуз. По его словам, внешне арбуз должен выглядеть чистым и цельным, на корке не должно быть много дефектов, рубцов и побитостей, а также трещин. Он предупредил, что глянцевая корка свидетельствует о недозрелости плода. Также плохо, когда хвостик плода пересохший. Земляное пятно должно быть одно, и чем оно ярче, тем лучше.