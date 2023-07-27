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В Германии назвали последствия прекращения транзита газа РФ через Украину

Глава Wintershall Dea: прекращение транзита газа РФ через Украину привело бы к росту цен
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Фото: ТАСС/Zuma/Jan Koller
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Прекращение Россией транзита своего газа в Европу через Украину привело бы, как минимум, к повышению цен на природный ресурс. Об этом заявил гендиректор немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Dea Марио Мерен в ходе пресс-конференции 27 июля.

Он подчеркнул, что в Европе всё еще есть страны, которые получают значительные объемы газа из РФ.

«Если этот газ не будет поставляться в эти страны, то, как минимум, мы увидим снова рост цен, если эти объемы исчезнут с рынка», — отметил Мерен.

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Ранее, 22 июня, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины возможно даже до истечения срока контракта — до 2024 года. Он напомнил, что у сторон есть взаимные серьезные претензии друг к другу.

В тот же день украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что шансы Москвы и Киева договориться о продлении пятилетнего транзитного контракта невелики, даже если европейские политики станут посредниками в переговорах.

12 июня министр экономики ФРГ Роберт Хабек предупредил, что Германия будет вынуждена свернуть или даже остановить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Россией и Украиной не будет продлено после истечения срока его действия в конце следующего года.

Россия и Украина в 2019 году подписала соглашение о транзите газа сроком на пять лет. Отмечалось, что за это время Киев получит не менее $7 млрд.

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