В России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 9

Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9, дебютировавший в этом году в Китае, появился в салонах российских дилеров. Цена на ввезенный по параллельному импорту автомобиль начинается от 4,7 млн рублей. Об этом сообщает Autonews.ru.

Новинка оснащена 261-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Максимальная скорость Tiggo 9 составляет 205 км/ч.

Габариты кроссовера: 4820 мм ― длина, 1930 мм ― ширина, 1710 мм ― высота, а размер колесной базы составляет 2820 мм. Флагман линейки построен на той же платформе, что младшая модель Tiggo 8 Pro.

Из опций покупатель Chery Tiggo 9 получает датчики дождя и света, ESP, ABS, передний и задний парктроники, круиз-контроль, центральный замок, панорамную крышу, обогрев руля и сидений, а также систему кругового обзора и большую сенсорную панель системы мультимедиа.

Ранее, 25 июля, производитель Changan анонсировал на российском рынке новое поколение кроссовера CS75 Plus. Новинка станет 14-й моделью компании в России. О комплектациях и ценах на новинку станет известно ближе к официальному старту продаж.

Габариты авто: 4700×1865×1710 мм. Кроссовер оборудован полуторалитровым турбомотором мощностью 178 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Привод ― передний.