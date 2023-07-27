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Иркутский блогер завершил одиночное плавание по Байкалу на сапе

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Блогер Антон Гаер из Иркутска в четверг, 27 июля, завершил свое одиночное плавание по Байкалу на сапборде. Экстремал отправился в путешествие в начале июля и за 17 дней доплыл от Култука до Нижнеангарска, говорится в его Telegram-канале.

Каждый день блогер преодолевал около 40 км, а ночевал на берегу. Несколько раз он видел медведей, а по поведению нерп научился узнавать погоду на день вперед. К примеру, если нерп на озере не видно, то это к грозе, ветру и большим волнам.

«В пятый день ни одной не встретил и в час дня, пришлось сойти на берег. А до этого каждый день по 15 раз выныривали рядом со мной или грелись на камнях, погода была хорошей», — рассказал Гаер, его слова приводит ИА IrkutskMedia.

Жена и друзья путешественника держали с ним связь. После завершения одиночного плавания экстремал планирует вернуться в родной Иркутск.

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