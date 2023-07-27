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Министр энергетики Шульгинов заявил о невозможности обследовать Каховскую ГЭС

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Установить масштаб разрушений Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в настоящее время невозможно, так как для этого отсутствуют необходимые условия. Как заявил 27 июля министр энергетики РФ Николай Шульгинов, ущерб можно будет оценить только после того, как обстановка в регионе нормализуется.

«Нормальное обследование в этих условиях провести невозможно, условий нет. Обследование можно провести только после нормализации обстановки, чтобы не было опасности для людей, которые будут проводить эту работу», — отметил Шульгинов в кулуарах форума Россия — Африка.

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Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте. Число погибших в результате прорыва станции, по данным на 7 июля, достигло 55. Число пострадавших на 24 июля увеличилось до 175.

13 июля, спустя чуть больше месяца с момента подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ), корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте теракта и показал последствия разрушений. Главный зал там пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Позднее, 20 июля, глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует, так как оно почти полностью высохло на территории Запорожской области и немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Он добавил, что вода в Северо-Крымский канал из хранилища больше не поступает.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что урожай в регионе будет утерян из-за прорыва Каховской ГЭС. Это обусловлено, в частности, пересыханием Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов, отметил он.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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