Нет «Укропольше»

На протяжении веков польская элита пыталась ассимилировать предков сегодняшних украинцев, которых в Варшаве называли русинами. Еще национальный герой страны Тадеуш Костюшко писал: «Приучать их [русинов] надо к польскому языку, пусть по-польски все их службы будут. Со временем дух польский в них войдет». То, что заповедовал Костюшко, власти попытались реализовать во Второй Речи Посполитой (1918–1939), однако масштабные ассимиляторские практики в отношении украинцев и белорусов не дали тогда ожидаемого результата.

Сегодняшнее руководство Польши также видит в украинцах потенциальных поляков. Украина рассматривается Варшавой в качестве источника пополнения нации, переживающей не лучшие демографические времена. В 2015 году по первому каналу польского телевидения показали комедийный сериал «Девушки из Львова» о перипетиях интеграции молодых украинок в здешнее общество. Этот проект был призван способствовать формированию толерантного отношения к иммигрантам с Украины.

Поток беженцев из этой страны, хлынувший в Польшу в прошлом году, не стал плохой новостью для ее руководства. Напротив, правящая партия «Право и справедливость» восприняла существенное увеличение украинской диаспоры как способ решения демографических проблем, а также как аргумент для Евросоюза против приема Польшей иммигрантов из Азии и Африки, к которым находящиеся у власти правые политики относятся негативно.

Польское правительство распространило на украинцев, приехавших после 24 февраля 2022-го, многие социальные гарантии, которыми пользуются местные. Так, граждане Украины могут получать выплаты по программе «Семья 500+» на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. Пособие в размере 500 злотых ($125) ежемесячно перечисляется в течение пребывания ребенка на территории Польши. Кроме того, родители школьников с Украины могут претендовать на ежегодную выплату в размере 300 злотых ($75).

Весной этого года большой резонанс вызвало видео, записанное украинкой, которая представилась «экспертом по образованию и легализации в Польше». В нем женщина рассказывает, как украинцам получить минимальную пенсию в этой стране, которая в несколько раз больше, чем на Украине. Для этого достаточно того, чтобы украинский гражданин работал в Польше хотя бы один день. Такие возможности предоставляет специальный закон о помощи Украине.

Польскому обществу оказалась не по душе такая щедрость собственного правительства в отношении иностранных граждан. В июне издание Rzeczpospolita сообщило со ссылкой на исследование социологов, что доля граждан республики, которые поддерживают оказание помощи беженцам с Украины, за пять месяцев упала с 62 до 42%. Другое социологическое исследование, опубликованное в СМИ в начале июля, показало: 50% респондентов считают, что правительство сегодня больше заботится об украинцах, нежели о поляках. «Совершенно уверен» в этом каждый четвертый опрошенный (27%). Поляков беспокоит, что украинцы занимают их рабочие места, а также места в детских садах, школах, университетах; отмечается, что из-за беженцев возросла нагрузка на систему здравоохранения.

При этом единственная крупная партия, которая учитывает рост антиукраинских настроений в Польше и успешно играет на них, — это «Конфедерация». Один из ее лозунгов — «Остановим украинизацию Польши!». Именно с этим связано увеличение электорального рейтинга «Конфедерации» в последнее время. Если в начале года за партию готовы были проголосовать порядка 6% поляков, то сейчас уже около 15%.

Один из лидеров «Конфедерации» Гжегож Браун в июне прошлого года принял участие в варшавском марше против помощи украинским беженцам и поддержки Киева: «Здесь Польша, а не Украина!» и «Нет Укропольше!» (имеется в виду гипотетическая уния между Варшавой и Киевом). На мероприятии было зачитано заявление о том, что спецоперация на Украине началась из-за опасений России по поводу расширения НАТО и принятия Украиной законов, дискриминирующих русское меньшинство.

Помимо социально-экономических аспектов массовой иммиграции украинцев «Конфедерацию» беспокоит то, что приезжающие демонстрируют неуважительное отношение к польским канонам истории. В ноябре прошлого года Гжегож Браун внес в сейм законопроект, который обязывает проживающих на территории Польши украинцев осудить Украинскую повстанческую армию и Организацию украинских националистов (ОУН-УПА, запрещена в РФ). Согласно положениям законопроекта, украинцы должны подтвердить, что им известно о преступлениях, совершенных УПА против поляков в годы Второй мировой войны, и осудить террористическую деятельность ОУН в Польше.

Члены «Конфедерации» убеждены, что интересам их страны угрожает Украина, а потому они готовы видеть в РФ естественного союзника. «Конфедерат» Януш Корвин-Микке высказался на этот счет следующим образом: «Даже если бы в России было ужасно и там царил каннибализм, я был бы за хорошие отношения с Россией, потому что боюсь растущей мощи Украины и хочу иметь союзника за ее спиной».

Осенью в Польше должны состояться парламентские выборы. Журналисты предрекают в новом составе сейма коалицию нынешней правящей партии «Право и справедливость» с «Конфедерацией». Сами «конфедераты» пока открещиваются от объединения с какими-либо политическими тяжеловесами. Однако нельзя исключать, что после выборов их точка зрения поменяется и партия с последовательной антиукраинской позицией войдет в новое польское правительство.

Так или иначе, увеличение веса «Конфедерации», несомненно, окажет серьезное влияние на польскую политику в отношении Украины. Сегодняшний рейтинг «Конфедерации» более чем в два раза превосходит их результат на предыдущих парламентских выборах в 2019 году — тогда они получили 6,8% голосов. Увидев на примере «конфедератов», что на антиукраинской риторике можно набрать много политических очков, другие польские партии вынуждены будут двигаться в этом же направлении.

Первой ласточкой грядущего охлаждения отношений между польской правящей элитой и руководством Украины стал недавний дипломатический скандал, связанный с высказыванием начальника управления международной политики канцелярии президента Польши Марчина Пшидача.

Чиновник справедливо отметил, что Киев получил огромную поддержку от Варшавы, в связи с чем Украине стоило бы начать ценить ту роль, которую польское руководство сыграло для нее за последнее время. После этого польский посол был вызван в МИД Украины, а украинский — в польское внешнеполитическое ведомство.

Нет сомнений, что чем ближе будет подходить день голосования, тем жёстче будет становиться позиция правящей партии «Право и справедливость» по украинскому вопросу. Поскольку польские избиратели явно не расположены отдавать свои голоса тем политическим силам, которые угодничают перед украинцами.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора