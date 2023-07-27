В Иркутской области зафиксировали 1320 отравлений химией за полгода

В Иркутской области зафиксировали 1320 случаев острых отравлений химической этиологии за первое полугодие 2023 года. Это на 86 случаев больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора в четверг, 27 июля.

Основными причинами отравлений стали лекарственные препараты (316 случаев), спиртосодержащая продукция (310), наркотики (79) и прочее (615).

Как отметили в ведомстве, число случаев отравлений наркотиками снизилось на 1,3% и составило 79, а препаратами — на 1,1%. При этом количество отравлений напитками, содержащими алкоголь, не изменилось, пишет ИА IrkutskMedia.

Ранее в июле токсиколог рассказал о распространенных источниках пищевого отравления. По его словам, самый частый источник отравления в быту — это молоко и молочные продукты.