Найти ласкового убийцу

Любой вирус можно сравнить с письмом в конверте, где содержатся плохие новости. Конверт — это липидная оболочка вируса, а плохие новости — цепочка нуклеиновых кислот: РНК или ДНК, расположенная внутри.

Вирус гепатита С — один из патогенов, способных поражать клетки печени и приводить к тяжелым осложнениям или даже смерти. Относится он к семейству флавивирусов (Flaviviridae). Кстати, к нему же принадлежат и другие опасные патогены: Денге и лихорадки Западного Нила, желтой лихорадки. Различаются они механизмом передачи — эти инфекции передаются с помощью кровососущих насекомых, таких как комары, москиты, и даже некоторых видов клещей. Но об этом чуть позже.

По своей структуре вирус гепатита С неоднороден. В настоящее время наиболее значимыми считаются семь его генотипов. Самый распространенный в мире — это генотип 1. Именно он причина практически половины случаев заражений на планете. Основной ареал распространения — европейские страны, Северная Америка, Австралия.

Реже гепатит С вызывает генотип 3, а замыкают лидирующую тройку генотипы 2 и 4.

В России основная доля заражений вызвана генотипами 1B и 3. Кстати, генотип 3 можно назвать одним из наиболее трудных в плане эффективного лечения противовирусными препаратами прямого действия.

Это одна из причин, почему определение генотипа вируса не просто прихоть ученых-исследователей. В зависимости от этого используются разные схемы препаратов, регулируется длительность лечения. То есть генотипирование необходимо для выбора наиболее подходящей, оптимальной схемы терапии. Впрочем, в настоящее время всё большее внимание отводится пангенотипным схемам лечения, когда применяют препараты, работающие с одинаково высокой эффективностью при генотипе 1, 2 и 3.

Заражение вирусом гепатита С происходит при проникновении вирусных частиц в кровь через поврежденные кожные покровы и слизистые оболочки. Кстати, ключевое здесь — поврежденные. Надо сказать, что процент распространения инфекции через половой контакт очень небольшой. Содержание вируса в вагинальном секрете и сперме невысокое. Поэтому, по опубликованным данным, инфицирование постоянных половых партнеров наступает достаточно редко, не более чем в 5% случаев.

Поэтому основной путь заражения гепатитом С — через различные инструменты, загрязненные кровью инфицированного человека. Имеется в виду проведение любых манипуляций, связанных с нарушением целостности кожных покровов и слизистых, — использование общих шприцов и игл для инъекций; многоразового инструментария для нанесения татуировок, пирсинга, маникюра, применение медицинских инструментов без надлежащей обработки.

После того как было внедрено обязательное тестирование донорской крови на наличие маркеров вирусных гепатитов и ВИЧ, случаи заражения после переливания крови практически сведены к нулю. Но еще в XX веке, к сожалению, многие случаи заражения вирусным гепатитом В и С были связаны именно с переливанием крови или хирургическим вмешательством. Медицинские работники тоже находятся в группе риска. Медсестры, анестезиологи, хирурги или стоматологи могут случайно уколоться иглой инфицированного пациента при проведении манипуляций. Поэтому все они вакцинированы против вирусного гепатита В и регулярно проходят скрининг на выявление инфицирования вирусом гепатита С.

Если говорить об остром гепатите С, то в 2022 году было зарегистрировано 1087 случаев такого заболевания. Однако назвать точное количество зараженных людей сложно, ведь далеко не все обращаются за медицинской помощью и регулярно сдают анализы на эту инфекцию. Надо заметить, что чаще врачи выявляют пациентов не с острым вирусным гепатитом С, а с заболеванием, которое уже перешло в хроническую форму.

При острой форме вирусного гепатита С у пациентов наблюдается желтушная окраска кожных покровов и слизистых оболочек, может наблюдаться кожный зуд. Стул становится обесцвеченным, а моча, наоборот, приобретает окраску крепко заваренного чая. Отмечается слабость, тошнота, снижение аппетита. Но надо отметить и тот факт, что достаточно часто подобной клинической картины может и не быть. Больных беспокоит лишь слабость, повышенная утомляемость, снижение аппетита. Если в этот момент сдать анализы, то уже можно увидеть изменения в биохимическом составе крови: повышение уровня печеночных трансаминаз — АЛТ и АСТ. Но многие обратятся за консультацией, почувствовав лишь слабость?

Какие дальнейшие перспективы? В 20–25% случаев прогноз может быть позитивным. Острый гепатит С проходит сам по себе. Точнее, с ним активно борется наша иммунная система. И в том случае, когда иммунитет побеждает и вирус перестает размножаться в клетках печени, можно говорить о выздоровлении.

Увы, у оставшихся 75–80% иммунная система проигрывает в борьбе с вирусом. К сожалению, предсказать, как будет развиваться заболевание — наступит ли самостоятельное выздоровление или оно перейдет в хроническую форму, предсказать невозможно. Обычно хроническое состояние развивается, если патоген остается в клетках печени — гепатоцитах — более шести месяцев.

Чем же опасен хронический вирусный гепатит С?

Его называют «ласковый убийца». Всё потому, что длительное время пациенты не отмечают ухудшения самочувствия, которое бы значительно изменяло качество жизни. Многие вообще предпочитают не знать или не задумываться о своем состоянии. Но независимо от того, как вы себя чувствуете, вирус последовательно и методично выполняет свою «работу» по разрушению печени.

Если при хронической форме вирусного гепатита С не проводить специфическую противовирусную терапию, заболевание останется на всю жизнь. У таких больных риск развития цирроза печени в течение 20 лет составляет 15–30%. Это заболевание, так же как и гепатоцеллюлярная карцинома, — основные причины пересадки печени и смертельных исходов.

Усугубить течение хронического гепатита С и ускорить риск развития рака печени могут и другие факторы. Прежде всего это злоупотребление алкоголем. Безопасной дозы спиртного не существует, и если заболевание печени уже есть, то его употребление опаснее в разы. Он усугубляет повреждение гепатоцитов, которые и так находятся в состоянии вирусного поражения. Другими словами, идет двойной удар по организму. Также повышает риск развития карциномы инфицирование другими вирусами гепатита или ВИЧ.

Раз в год зайдите в медицинский центр и сдайте кровь на антитела к вирусному гепатиту С, а также самые простые биохимические показатели здоровья печени — АЛТ, АСТ.

В России, как и во всем мире, к Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля, приурочены различные тематические мероприятия, в том числе социальные акции, такие как бесплатная диагностика заболевания. В центрах и клиниках ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора можно бесплатно сдать анализ на антитела к вирусу гепатита С до 30 июля.

Автор — врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

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