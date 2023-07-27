В разных частях Греции зафиксировали 90 крупных лесных пожаров

В настоящее время пожарные службы Греции занимаются тушением 90 масштабных лесных пожаров, зафиксированных в разных частях страны. Об этом в четверг, 27 июля, сообщается на сайте ekathimerini-com.

По словам пресс-секретаря Пожарной службы страны Янниса Артопиоса, спасатели вынуждены работать в условиях аномально жаркой погоды — столбики термометров поднимаются там до +46 градусов.

«За последние 24 часа в стране вспыхнул 61 лесной пожар, и в общей сложности пожарные команды борются с 90 пожарами по всей территории», — заявил Артопиос.

Также ситуацию осложняет сильный ветер, в связи с чем возникают новые очаги возгорания, пишет сайт kp.ru. Так, новые пожары вспыхнули в регионах Магнисия и Фтиотида, возле поселка Велестино близ города Волос, власти начали эвакуацию населенных пунктов Димини, Палиури и промышленной зоны Волос.

В ликвидации огня в этом районе участвуют 50 пожарных на 15 машинах, два пеших отряда, с воздуха воду сбрасывают три самолета и вертолет.

26 июля из-за природных пожаров на Родосе был объявлен режим ЧС, отмечает телеканал «Звезда».

25 июля самолет типа Canadair, на борту которого находились два человека, упал во время тушения пожара в Греции. Оба пилота погибли, пишет RT. Министр национальной обороны Никос Дендиас объявил трехдневный траур в Вооруженных силах в связи с гибелью при исполнении служебных обязанностей офицеров ВВС. Как отмечает ИА Регнум, погибшие — 34-летний капитан Христос Мулас и 27-летний второй пилот Перикл Стефанидис.

24 июля стало известно, что число эвакуированных туристов с греческого острова Родос в Эгейском море из-за лесных пожаров достигло 70 тыс. человек, отмечает «Москва 24».

23 июля в беседе с «Известиями» российские туристы рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров.

22 июля власти Греции сообщили, что более 30 тыс. человек эвакуируют из районов, которым угрожает огонь в лесных массивах на острове Родос. Мэрия Родоса объявила срочный сбор матрацев и простыней для людей, эвакуированных из опасных районов и размещенных в зданиях гимназий.