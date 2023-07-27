Путин заявил о важности расширения прямого авиасообщения со странами Африки

Важно расширение прямого авиасообщения со странами Африки, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума Россия – Африка 27 июля.

«Обеспечение более широкого охвата Африканского континента прямым авиасообщением считаем очень важным», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что российская сторона добивается обеспечения стыковки транспортного коридора Север – Юг с Африкой, запуска регулярных судоходных грузовых линий.

«Открытие российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском побережье было бы хорошим делом и началом совместной работы», — добавил Путин.

Ранее в этот день глава Росавиации Александр Нерадько на саммите Россия – Африка в Санкт-Петербурге сообщил, что запуск прямых авиарейсов из РФ в Африку возможен лишь при гарантии того, что самолеты не будут арестованы после приземления на территории государств континента. Кроме того, российские самолеты должны будут получать необходимое наземное обслуживание.

При этом глава Росавиации уточнил, что в авиапарке страны находится 733 самолета иностранного производства, среди которых Boeing и Airbus, а также 160 самолетов отечественного производства Superjet 100. Он подчеркнул, что этого достаточно для развития авиасообщения со странами Африки.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов 26 июля сообщил, что Россия будет вести работу над запуском прямого авиасообщения с максимальным количеством африканских стран.