Три ахунских терема в Пензе планируют включить в реестр ОКН РФ

В Пензе инженеры и архитекторы обследовали три ахунских терема, которые планируется включить в реестр объектов культурного наследия (ОКН) Российской Федерации. Об этом сообщает министерство по охране памятников истории и культуры Пензенской области.

Речь идет о выявленных объектах культурного наследия «Дача купца Ашанина», «Дача купца Осетрова», «Дача купца Журавлева», расположенных на улице Спартаковской в Пензе. 26 июля прошло натурное обследование строений, его провели специалисты подрядной организации в рамках государственной историко-культурной экспертизы.

«Историко-культурная экспертиза данных объектов инициирована министерством по охране памятников Пензенской области для обоснования принятия решения о включении данных памятников в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Пенза-Пресс», памятники деревянного зодчества были выявлены и поставлены на госучет в 2016 году. Статус выявленного ОКН является промежуточным и означает, что терема защищены от сноса и находятся под охраной государства, однако для признания строений полноценными объектами культурного наследия необходимо проведение экспертизы.