Житель Приморья заснял наблюдавшего из кустов тигра

Житель Яковлевского района Приморья заметил и заснял на камеру амурского тигра, который спокойно сидел в кустах и наблюдал за дорогой. Встреча с опасным хищником вызвала интерес многих пользователей в соцсетях, сообщает ИА EAOMedia в четверг, 27 июля.

Мужчина буквально заперся в машине и заснял тигра на видео. Как отмечает издание, в данном случае ни дикий зверь, ни человек не проявляли агрессии или угрозы друг другу, скорее это было взаимное любопытство.

Ранее в июле сообщалось, что скульптуру детенышей амурского тигра, полюбившуюся местным жителям, вернули на набережную Спортивной гавани во Владивостоке.