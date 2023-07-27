Фонд Росконгресс подготовил информационно-аналитический обзор «Экономика Африки: скрытый потенциал и реальный рост», приуроченный ко второму Саммиту и Экономическому и гуманитарному форуму Россия – Африка. Материал посвящен динамично развивающемуся континенту. 53 из 54 африканских стран продемонстрировали рост, и его устойчивость сохраняется у всех пяти регионов континента в среднесрочной перспективе. Средние темпы роста в 2023 и 2024 годах ожидаются около 4%. А в 2023 году сразу пять государств Африки войдут в топ-10 самых быстрорастущих экономик мира.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в статье, опубликованной накануне Саммита и Форума, отметил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества России и стран Африки намного выше нынешнего показателя товарооборота в 18 млрд долл. по итогам 2022 года. Авторы доклада считают, что перспективными направлениями российско-африканского сотрудничества являются, в частности, инвестиции в добычу углеводородов и металлов, в том числе редкоземельных, а также сельское хозяйство.

В Африке сосредоточено до 40% общемировых запасов золота и до 90% запасов хрома и платины. Также там находятся самые большие на планете запасы кобальта, алмазов и урана. На долю Демократической Республики Конго, например, приходится около 70% мировой добычи кобальта. А в Гвинее сосредоточены 35% мировых запасов бокситов. Кроме того, на долю Африки приходится 65% мировых пахотных земель и около 10% внутренних возобновляемых источников пресной воды, что позволяет говорить об огромном сельскохозяйственном потенциале.