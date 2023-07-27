В Донецке проходят мероприятия в честь Дня памяти и скорби по детям, ставшими жертвами войны на Донбассе. Об этом 27 июля рассказал руководитель организации «Молодая гвардия «Единой России» в Донецкой Народной Республике (ДНР) Сергей Добровольский.

Добровольский отметил, что 27 июля является черной датой для всех жителей Донбасса.

«Также по всей стране проходит акция «Кораблики памяти». Активисты партии «Единая Россия» сегодня в разных городах страны запустят 267 корабликов. По официальной информации, именно столько детей погибло за время агрессии ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.)», — рассказал руководитель общественного движения «Молодая Республика».

Он добавил, что активисты партии «Единая Россия» ежедневно посещают больницы, где проходят лечение не только раненые военные, но и пострадавшие дети. Волонтеры оказывают им психологическую помощь, дарят сладости и игрушки.

«Дети ни в чем не виноваты. Они должны иметь право на счастливое детство», — подчеркнула уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, почтившая память погибших детей на аллее Ангелов в Донецке.

К акции присоединились и представители регионального отделения Следственного комитета России.

«Следственная работа на земле Донбасса продолжается. Виновным не удастся избежать заслуженного наказания», — подчеркнули следователи.

В Москве в День памяти детей — жертв войны в Донбассе пройдет акция у зданий 12 посольств недружественных России стран, в числе которых США, Великобритания, Польша, Франция и Германия.

29 июля 2022 года первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российский и украинский народы не забудут Западу поддержку киевского режима в убийстве мирных людей. По его словам, готовность помогать украинцам убивать донецких и луганских детей вряд ли будет забыта как украинским, так и российским народом.

3 августа прошлого года военный из Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным Ткач рассказал корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову, что он мечтает о мире для детей Донбасса. Военнослужащий отметил, что ему очень тяжело смотреть, когда идет артобстрел по мирным городам, а ребенок спит не на кровати, а в коридоре на полу или, в лучшем случае, в бомбоубежище.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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