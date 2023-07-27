Глава Евросовета Мишель осудил попытку дестабилизировать ситуацию в Нигере

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в четверг, 27 июля, сообщил, что связался с президентом Нигера Мохамедом Базумом и заверил его в поддержке на фоне дестабилизации обстановки в африканской стране.

«Я говорил с президентом Мохамедом Базумом и заверил его в полной поддержке ЕС. Мы решительно осуждаем любые попытки дестабилизировать Нигер», — написал европейский политик в Twitter.

Президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. По имеющейся информации, президент цел и невредим.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

26 июля Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.

В стране начались массовые беспорядки. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, что люди бегают по улицам в хаосе. Также слышны выстрелы.