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Росгвардейцы показали процесс перехвата БПЛА противника в ЛНР

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Фото: Росгвардия
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Бойцы Росгвардии показали процесс выявления и перехвата беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кадры оказались в распоряжении «Известий» в четверг, 27 июля.

На видео показано, как операторы мониторинговой системы воздушного пространства выявили дрон противника. На его перехват выдвинулся специальный расчет для приземления квадрокоптера. После чего бойцы произвели его принудительную посадку.

«Вели воздушную разведку, обнаружили коптер, систематически летающий по одному и тому же маршруту в одно и то же время. Выехали на место, отработали. Птицу (беспилотник. — ред.) затрофеили», — рассказал один из бойцов.

Вместе с тем в Telegram-канале Росгвардии отмечается, что за три месяца сотрудники ведомства перехватили в ЛНР больше 60 БПЛА и определили более 1,2 тыс. мест взлета беспилотников с подконтрольной противнику территории. Координаты их операторов передавали артиллерии Вооруженных сил (ВС) РФ для нанесения ударов.

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Накануне министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил, что страна ежемесячно теряет 1 тыс. беспилотников в боях, а по данным Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), уровень достигает 10 тыс.

25 июля представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что у России большое преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и прежде всего в борьбе с дронами. По его словам, у РФ есть мощные средства.

16 июля британское издание The Economist написало, что российские подразделения РЭБ эффективно глушат сигнал GPS поставляемой Западом техники Вооруженным силам Украины (ВСУ), часто даже той, которую считали ранее неуязвимой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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