Росгвардейцы показали процесс перехвата БПЛА противника в ЛНР

Бойцы Росгвардии показали процесс выявления и перехвата беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника в Луганской Народной Республике (ЛНР). Кадры оказались в распоряжении «Известий» в четверг, 27 июля.

На видео показано, как операторы мониторинговой системы воздушного пространства выявили дрон противника. На его перехват выдвинулся специальный расчет для приземления квадрокоптера. После чего бойцы произвели его принудительную посадку.



«Вели воздушную разведку, обнаружили коптер, систематически летающий по одному и тому же маршруту в одно и то же время. Выехали на место, отработали. Птицу (беспилотник. — ред.) затрофеили», — рассказал один из бойцов.



Вместе с тем в Telegram-канале Росгвардии отмечается, что за три месяца сотрудники ведомства перехватили в ЛНР больше 60 БПЛА и определили более 1,2 тыс. мест взлета беспилотников с подконтрольной противнику территории. Координаты их операторов передавали артиллерии Вооруженных сил (ВС) РФ для нанесения ударов.

Накануне министр цифровой трансформации и вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил, что страна ежемесячно теряет 1 тыс. беспилотников в боях, а по данным Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), уровень достигает 10 тыс.



25 июля представитель Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что у России большое преимущество перед Украиной в радиоэлектронной борьбе (РЭБ) и прежде всего в борьбе с дронами. По его словам, у РФ есть мощные средства.



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