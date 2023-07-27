Ограничение движение по трассе Палатка — Кулу — Нексикан продлили

В Магаданской области продлили ограничение движения по участку автомобильной дороги Палатка — Кулу — Нексикан в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Как отмечает ИА MagadanMedia, речь идет об участке трассы с 150-го по 158-й км, где вместо дороги буквально образовалась большая река. Ограничения вводятся до 12:00 28 июля.

Ранее в июле сообщалось, что магаданскому парку «Маяк» выделят из федерального бюджета дополнительно 300 млн рублей на дальнейшее развитие. Средства пойдут на строительство IV очереди объекта.