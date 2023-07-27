Почти 80 т ранних сортов яблок собрали на Ставрополье

Около 79 т ранних сортов яблок, что составляет 16% от общего количества, уже собрали в Кочубеевском, Изобильненском, Кировском и Предгорном округах Ставропольского края. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на региональный минсельхоз.

Больше всего собрали яблок сорта «Женева»‎ — зимнестойкого, с крупными плодами, вкусного и ароматного. Всего площадь плодово-ягодных насаждений в регионе занимает 10,6 тыс. га. Около 8,7 тыс. га составляют плодоносящие и 1,9 тыс. га молодые деревья.

Как отмечает издание, в 2023 году на поддержку садоводства по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»‎ предусмотрено около 293,3 млн рублей, из которых 27,25 млн рублей из краевого бюджета. По словам первого замминистра сельского хозяйства Елены Тамбовцевой, местные аграрии уже получили 280, 1 млн рублей.