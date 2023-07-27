Песков анонсировал заявление Путина для прессы по итогам саммита Россия — Африка

Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Россия — Африка выступит с заявлением для прессы. Об этом заявил в четверг, 27 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

«Президент Путин в своем заявлении для СМИ об итогах саммита расскажет», — сказал Песков.

Он отметил, что заявление, как ожидается, будет в пятницу, 28 июля, передает «Газета.Ru».

Он добавил, что сегодня, 27 июля, глава государства выступит с большим заявлением на пленарной сессии Экономического и гуманитарного форума, проходящего на полях саммита Россия — Африка.

Ранее в этот же день египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир отметил, что количество стран, которые принимают участие в саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге (49 африканских стран из 54), говорит об успехе российской дипломатии. При этом эксперт отметил, что африканские страны возлагают большие надежды на этот саммит, и обратил внимание на то, что страны континента принимают «умную силу» России.

Саммит открылся в Санкт-Петербурге в четверг. Известно, что на саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

В первый день встречи на высшем уровне гостям покажут новую российскую технику, в которой очень нуждается Африка. Среди нее — комбайны «Ростсельмаша», пассажирские автобусы, грузовые тягачи и даже мобильные медицинские лаборатории. Таким образом, у всех появится возможность найти новых партнеров.

Накануне, 26 июля, президент России Владимир Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия — Африка, будет плодотворным.