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Эксперт рассказал о трудностях обезвреживания кассетных боеприпасов

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные формирования Украины активно используют кассетные боеприпасы, которые не всегда срабатывают, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«В местах, где шли бои, очистить землю от кассетных боеприпасов будет сложно, очень тяжело. Это будет длиться не один год. Не стоит забывать, что там территория кроме всего прочего очень плотно заминирована», — рассказал он.

По словам эксперта, сложность в обезвреживании кассетных снарядов заключается в том, что они могут взрываться от прикосновения к ним.

«Там даже если будет процентов 14 или 10 срабатывания, это очень серьезно. Ситуация примерно такая, как с минами-«лепестками». Они тоже часто взрываются при разминировании. Запад отдает все самое ненужное. Американцы передали Украине самые старые боеприпасы, в которых кассеты в случае несрабатывания сами не ликвидируются», — пояснил эксперт.

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что передача кассетных боеприпасов обречена на провал. Это решение не поддержали многие страны и представители США, отметила дипломат. По ее словам, поставки этих снарядов угрожают мирному населению и способствуют эскалации конфликта.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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