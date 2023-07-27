«Известия» показали уничтожение танка ВСУ в зоне СВО

Российские десантники ударили по украинскому танку в зоне спецоперации. Видео уничтожения цели есть в распоряжении «Известий» в четверг, 27 июля.

На кадрах видно, как два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) двигаются по дороге. Российские силы наносят удар по одному из них, в результате чего бронемашина загорается.

Один из украинских боевиков успевает покинуть танк, падая на землю.

Ранее в этот день «Известия» также показали кадры отражения украинских атак артиллеристами Вооруженных сил (ВС) РФ под Горловкой. Как рассказал военкор Дмитрий Астрахань, сейчас ВСУ укомплектованы западной техникой, в том числе тяжелой артиллерией. Чтобы успешно противостоять противнику, российские военнослужащие используют преимущества своего вооружения.

Накануне начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что танки и гаубицы 1-й танковой армии ВС РФ уничтожили до взвода боевиков ВСУ и бронеавтомобиль HUMMER на купянском направлении. Он добавил, что во время контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку CAESAR в районе Песчаного, а в районе Кисловки разгромила минометный расчет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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