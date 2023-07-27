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В Бурятии задержали подозреваемого в порче бюста Героя СССР

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Фото: МВД РФ/03.мвд.рф
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В столице Бурятии Улан-Удэ полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в порче бюста Героя СССР Сергея Орешкова. Об этом 27 июля сообщается на сайте регионального МВД.

«Установлена личность гражданина, подозреваемого в осквернении памятника Герою Советского Союза Сергею Орешкову в парке культуры и отдыха его имени», — сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину по месту жительства в одном из пригородных садовых некоммерческих товариществ.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»).

Как говорится в сообщении на сайте СК РФ по региону, обвиняемый в июне познакомился в интернете с неустановленным лицом и ночью 6 июля по его заданию облил бюст черной краской. После отправки фотоотчета он получил от заказчика денежное вознаграждение.

Кроме того, следователи установили, что мужчина готовился к выполнению нового задания.

Расследование уголовного дела продолжается. Также решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела в отношении мужчины и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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