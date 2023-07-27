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СМИ рассказали о нежелании адвокатов работать с Трампом

Rolling Stone: адвокаты не хотят работать с Трампом, опасаясь испортить свою репутацию
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Фото: REUTERS/Reba Saldanha
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Адвокаты не хотят работать с экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия в 2021 году, поскольку боятся испортить свою репутацию. Об этом в среду, 26 июля, написал журнал Rolling Stone.

«В последние недели команда Трампа безрезультатно пыталась привлечь к работе новых юристов для его защиты от ожидаемого обвинения в попытках отменить выборы 2020 года и нападение на Капитолий 6 января 2021 года», — пишет журнал.

В материале отмечается, что бывший американский лидер известен как «сложный клиент», который часто меняет свою команду. К тому же некоторые адвокаты, которые обсуждали расследование с Трампом и его ближайшими соратниками, считают, что это дело явно проигрышное для защиты. В беседе с изданием один из них заявил, что проигрыш Трампа на первоначальном судебном процессе является предрешенным.

«В последние несколько недель некоторые из ведущих юридических и политических советников Дональда Трампа в частном порядке называли работу по защите Трампа от обвинительного заключения по делу о выборах 2020 года «самоубийственной миссией», — сказано в статье.

На второй залет: чем для Трампа обернется новое уголовное обвинение
И стоит ли ему ждать очередных повесток в суд

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В настоящее время суды рассматривают десятки дел по обвинению американцев в беспорядках.

18 июля текущего года Трамп заявил, что он является объектом уголовного расследования по делу о штурме Капитолия и ему дали четыре дня на дачу показаний. Он назвал присвоение ему статуса подозреваемого вмешательством в выборы президента США, запланированные на 2024 года.

В начале июня Трампу также были предъявлены уголовные обвинения по 37 пунктам, включая несанкционированное хранение секретных документов и заговор с целью воспрепятствования правосудию, но он отказался признать себя виновным. В этих документах содержались сведения о ядерных программах США, следует из заключения суда. Согласно законодательству США, ему грозит до 400 лет лишения свободы, а также крупный денежный штраф.

После этого Трамп заявил, что продолжит свою политическую деятельность, несмотря на очередное уголовное дело. Он обвинил президента США Джо Байдена в попытке посадить в тюрьму главного политического оппонента, поскольку тот с большим отрывом побеждает в предвыборных опросах.

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