Путин выступает на пленарной сессии саммита Россия – Африка. Видеотрансляция

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 июля, выступает на пленарном заседании саммита Россия – Африка. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал «объемное выступление» главы государства. Как указал Песков, в форуме примут участие главы государств, а также патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Модерировать пленарное заседание будет директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.

Саммит Россия – Африка проходит в Санкт-Петербурге. Мероприятие стартовало ранее в этот день, 27 июля, и завершится 28 июля. Известно, что на саммите планируется обсудить сотрудничество России и Африки на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности и независимости.

26 июля Владимир Путин открыл серию контактов с главами делегаций Африки, проведя переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Встреча проходила в Константиновском дворце в Стрельне. Глава государства выразил надежду, что взаимодействие стран, в том числе в рамках саммита Россия – Африка, будет плодотворным.

До этого российский лидер выразил уверенность в том, что Африка станет одним из лидеров многополярного миропорядка. Он добавил, что РФ всегда уделяла и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству с африканскими государствами.