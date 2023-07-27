В Дивногорске простились с убитой 16-летней школьницей

Жители города Дивногорск в Красноярском крае 27 июля простились с 16-летней школьницей, которая была убита 22 июля. В зале, где проходила церемония, находились как взрослые, так и дети.

С собою люди принесли цветы и мягкие игрушки.

Школьница пропала 22 июля, когда ушла на прогулку с подругой. Почти сразу после выхода из дома она позвонила подруге и сообщила, что у нее разряжен телефон. После этого на место встречи она так и не пришла. Домой в оговоренное с родителями время девушка также не вернулась.

24 июля в лесу возле Дивногорска было найдено ее тело с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). Позднее рядом с предполагаемым местом преступления был обнаружен нож, который использовал преступник.

Подозреваемого в убийстве арестовали в Дивногорске 26 июля. Им оказался 34-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления местный житель. Мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца (до 23 сентября 2023 года).