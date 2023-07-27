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В Тюменской области построят один из крупнейших в РФ завод по переработке гороха

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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В Тюменской области началось строительство одного из крупнейших в РФ заводов по глубокой переработке гороха «Протеинсиб». Его стоимость оценивается в 6,7 млрд рублей, сообщили «Известиям» 27 июля в пресс-службе Россельхозбанка.

Там уточнили, что инвестором выступает агрохолдинг «Юбилейный», в том числе за счет кредитных средств Россельхозбанка в объеме 4,8 млрд рублей.

Завершить строительство планируется до 2027 года. После этого в течение года будут проведены пусконаладочные работы, а к 2029 году предприятие выйдет на полную мощность. При этом его проектная мощность составит 70 тыс. т в год.

На его площадке будут выпускаться изолят горохового белка, гороховые крахмал и клетчатка.

«Во всем мире 14 предприятий выпускают в год 1 млн 200 тыс. т переработанного гороха. Осуществление инвестиционного проекта в Тюменской области позволит сделать грандиозный шаг в освоении новой для нашей страны технологии выделения белков и крахмалов из растительного сырья», — подчеркнул директор агрохолдинга «Юбилейный» Сергей Мамонтов.

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Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Амурской области построят завод по переработке картофеля. Возвести предприятие планируется при участии китайской корпорации «Бэйдахуан» (работает в России под брендом ГК «Легендагро»).

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