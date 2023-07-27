Пленный боевик ВСУ рассказал о нехватке вооружения у Киева для наступления

В армии Украины не хватает вооружения для проведения контрнаступления. Об этом заявил сдавшийся в плен под Белогоровкой в Луганской Народной Hеспублике (ЛНР) украинский боевик Сергей Ходов.

«У нас нет такого вооружения, чтобы идти в контрнаступление. Ну то, что я вижу», — рассказал «РИА Новости» мужчина.

Он сообщил, что попал в плен, когда командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило его с другими военнослужащими укрепиться на позициях, на которых только прошло столкновение с российскими силами. Когда армия РФ перешла на тех позициях в наступление, по словам мужчины, им нечем было отбить атаку: у них были только гранаты и несколько магазинов с патронами.

Мужчина отметил, что за полтора года из поставляемой Западом техники ему выдавали только гранаты. Он отметил, что видел шведско-британскую переносную противотанковую управляемую ракету NLAW, но они не работали.

Ранее, 23 июля, президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Украины. Потери личного состава ВСУ уже превысили 26 тыс. человек.

Также 21 июля сам украинский лидер Владимир Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам украинского лидера, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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