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Умер сценарист фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман

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Фото: IMBD
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Один из самых известных сценаристов Голливуда Бо Голдман, работавший, в частности, над фильмом «Пролетая над гнездом кукушки», умер в возрасте 90 лет. Об этом 26 июля пишет издание The New York Times.

О том, что Голдмана не стало, журналистам сообщил его зять, режиссер Тодд Филд, не называя причин смерти сценариста. Отмечается, что он умер 25 июля 2023 года в своем доме в штате Калифорния (США).

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Бо Голдман трижды становился лауреатом премии «Оскар». Награду ему принесли сценарии к фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) с актером Джеком Николсоном в главной роли, «Запах женщины» (1992), главную роль в котором сыграл Аль Пачино, и «Мелвин и Говард» (1980) с актером Джейсоном Робардсом.

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