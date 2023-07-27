В Кремле готовы рассмотреть обращение осужденного основателя Group-IB

В Кремле рассмотрят обращение основателя Group-IB Ильи Сачкова, приговоренного к 14 годам колонии строгого режима за госизмену, если от него поступит соответствующее письмо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 июля.

«Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции, то оно, после того, как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», — сказал он в ходе брифинга.

Однако Песков подчеркнул, что Кремль — это не место для подачи апелляции.

Накануне Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ). Тогда адвокат основателя Group-IB заявил, что защита будет обжаловать решение суда.

Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене. Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Отмечалось, что он преподавал в МГТУ имени Баумана, но в вузе не связывали его задержание с работой в университете.

В марте этого года стало известно, что ФСБ завершила расследование дела Сачкова. Подробностей не приводилось в силу того, что материалы засекречены, как и в случае большинства подобных разбирательств.