Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Мир
NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Армия
ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Мир
Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Наука и техника
Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
Политика
Саммит Россия — Африка стартовал в Санкт-Петербурге
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ

В Кремле готовы рассмотреть обращение осужденного основателя Group-IB

Песков: Кремль рассмотрит обращение осужденного основателя Group-IB Сачкова, если оно поступит
0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба Московского городского суда
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле рассмотрят обращение основателя Group-IB Ильи Сачкова, приговоренного к 14 годам колонии строгого режима за госизмену, если от него поступит соответствующее письмо. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 июля.

«Кремль не является органом, куда подается апелляция. Если это какое-то письмо с изложением какой-то позиции, то оно, после того, как поступит, будет рассматриваться в установленном порядке», — сказал он в ходе брифинга.

Однако Песков подчеркнул, что Кремль — это не место для подачи апелляции.

Заподозрили в госизмене: в Москве арестовали основателя компании Group-IB
Илье Сачкову грозит до 20 лет лишения свободы

Накануне Мосгорсуд приговорил Сачкова к 14 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК РФ). Тогда адвокат основателя Group-IB заявил, что защита будет обжаловать решение суда.

Сачкова арестовали 29 сентября 2021 года по делу о госизмене. Тогда сотрудники Group-IB заявили, что уверены в невиновности основателя и руководителя организации.

Отмечалось, что он преподавал в МГТУ имени Баумана, но в вузе не связывали его задержание с работой в университете.

В марте этого года стало известно, что ФСБ завершила расследование дела Сачкова. Подробностей не приводилось в силу того, что материалы засекречены, как и в случае большинства подобных разбирательств.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023