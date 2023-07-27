Песков заявил об активном обсуждении ситуации в Нигере на саммите Россия — Африка

Ситуация со смещением в Нигере с должности президента Мохамеда Базума активно обсуждается на саммите Россия — Африка, заявил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



По его словам, такие события невозможно обойти вниманием.



«На полях саммита это очень активно обсуждается. Наверняка как-то это будет обсуждаться и в ходе тех центральных мероприятий саммита, которые завтра состоятся, да и сегодня. Конечно, невозможно обойти вниманием такие события на Африканском континенте», — сказал Песков журналистам во время брифинга.



Второй саммит и форум партнерства Россия — Африка проходят 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. По имеющейся информации, президент цел и невредим.



Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.



26 июля Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.

В стране начались массовые беспорядки. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, что люди бегают по улицам в хаосе. Также слышны выстрелы.