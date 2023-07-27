Певец Джанго покажет новые грани своего творчества в шоу «Соль»

Певец Джанго (Алексей Поддубный) не в первый раз выступит в эфире шоу «Соль» на РЕН ТВ. Музыкант продемонстрирует поп-рок с элементами джаза и народной музыки в выпуске, который выйдет в полночь 28 июля.

Джанго стал популярным в 2005 году, когда он выпустил хит «Холодная весна» для кинофильма «Бой с Тенью».

В эфире он расскажет, что переживает творческое перерождение не только как артист, но и как гражданин. Отмечается, что стихи певца вдохновляют российских бойцов, которые стоят на защите родины.

Ранее, 22 июля, музыкант Сергей Бобунец рассказал о причинах распада группы «Смысловые галлюцинации» в эфире шоу «Соль» на РЕН ТВ. По его словам, у участников пропала мотивация, несмотря на деньги и уговоры.