Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Мир
NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Армия
ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Мир
Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Наука и техника
Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
Политика
Саммит Россия — Африка стартовал в Санкт-Петербурге
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ
Сюжет:

На следовавшем из Турции в РФ судне для зерна обнаружены следы взрывчатки

ФСБ: еще на одном следовавшем в РФ для погрузки зерна иностранном судне обнаружены следы взрывчатки
0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Pavlo Gonchar
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще на одном следовавшем в РФ из Турции иностранном судне ВМО River для погрузки зерна обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в четверг, 27 июля.

«Выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — рассказали в ведомстве.

Вещества динитротолуол и тротил были обнаружены в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки. Иностранный сухогруз следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону.

По данным спецслужбы, судно в июне и июле заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области. Сухогрузу был предъявлен запрет на проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря.

Ранее, 24 июля, в ведомстве сообщили о том, что в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Россию для погрузки зерна через Керченский пролив, обнаружены следы взрывчатки. Спецслужба установила, что в конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецком порту Тузла на нем провели полную смену судовой команды, состоявшей из 12 украинских граждан. Также было изменено название сухогруза.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

17 июля в МИД РФ сообщили, что подконтрольные Украине порты и открытый РФ коридор для вывоза зерна использовались украинской стороной в целях проведения террористических атак.

Киев между тем пытается найти пути вывоза своего зерна без участия Москвы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».

Зеленский 18 июля дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Черноморская инициатива была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023