На следовавшем из Турции в РФ судне для зерна обнаружены следы взрывчатки

Еще на одном следовавшем в РФ из Турции иностранном судне ВМО River для погрузки зерна обнаружены следы взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в четверг, 27 июля.

«Выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — рассказали в ведомстве.

Вещества динитротолуол и тротил были обнаружены в грузовом трюме и на поверхности спасательной шлюпки. Иностранный сухогруз следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону.

По данным спецслужбы, судно в июне и июле заходило в украинский морской порт Рени в Одесской области. Сухогрузу был предъявлен запрет на проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив с дальнейшим его убытием за пределы территориального моря.

Ранее, 24 июля, в ведомстве сообщили о том, что в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Россию для погрузки зерна через Керченский пролив, обнаружены следы взрывчатки. Спецслужба установила, что в конце мая судно находилось в порту Килия на Украине, а в июле в турецком порту Тузла на нем провели полную смену судовой команды, состоявшей из 12 украинских граждан. Также было изменено название сухогруза.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

17 июля в МИД РФ сообщили, что подконтрольные Украине порты и открытый РФ коридор для вывоза зерна использовались украинской стороной в целях проведения террористических атак.

Киев между тем пытается найти пути вывоза своего зерна без участия Москвы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».

Зеленский 18 июля дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.

Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Черноморская инициатива была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.