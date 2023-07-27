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Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума по экспорту зерна из РФ

Генсек ООН Гутерриш подтвердил приверженность выполнению меморандума по экспорту зерна и удобрений из РФ
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Фото: ТАСС/Zuma
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Риме подтвердил приверженность организации выполнению меморандума по экспорту российских зерна и удобрений. Об этом сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в четверг, 27 июля.

Он отметил, что на полях саммита по продовольственным системам в столице Италии центральной темой его беседы с генсеком ООН были вопросы, связанные с черноморской инициативой.

«Для нас важно, что генеральный секретарь подтвердил приверженность ООН выполнению меморандума Россия — ООН и заявил, что продолжит соответствующие усилия. Мы эти усилия ООН ценим, но одновременно повторяем, что нужны результаты», — сказал Вершинин.

Замглавы российского МИДа напомнил, что договоренности по поставкам запчастей до сих пор не выполняются. Также нет сдвигов по переподключению Россельхозбанка к SWIFT.

«Всё это не выполняется, не сдвигается с места. Паллиативные меры и обещания не могут никого убедить», — отметил замминистра.

Ранее, 21 июля, Вершинин сообщил, что Кремль не направлял и сам не получал от ООН никаких сообщений о выходе из меморандума «Россия — ООН» по зерновой продукции, он продолжает действовать.

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

26 июля первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что РФ отказалась выступать на заседании Совбеза ООН по зерновой сделке. Причиной он назвал блокировку участия приглашенного РФ докладчиком епископа Гедеона британским правительством. При этом кандидат РФ полностью соответствовал критериям. Россия после этого отказалась от выступления на следующем заседании.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей. Он также отметил, что нуждающиеся государства (Эфиопия, Судан, Сомали, Афганистан, Йемен) вместе получили всего 3% от общего объема продовольствия за время черноморской инициативы, что составляет менее 1 млн т. Всего две небольшие партии дошли до Малави и Кении.

Черноморская инициатива была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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