Пенсионерка в Подмосковье лишилась квартиры и денег из-за мошенников

Пенсионерка из Подмосковья стала жертвой телефонных аферистов, в результате чего женщина осталась без сбережений и без квартиры. Об этом стало известно 27 июля из сообщения МВД РФ.

Отмечается, что 69-летняя женщина перевела мошенникам сначала 1 млн рублей по указанным реквизитам. Потом взяла кредит на сумму 500 тыс. рублей и также отправила всю сумму обманщикам. Через несколько дней она продала свое жилье и отдала вырученные за него 6 млн рублей приехавшему курьеру

Сотрудники угрозыска отследили маршрут передвижения криминального посыльного, после чего установили его личность. Им оказался 22-летний житель Липецка, которого удалось задержать по месту проживания. Подозреваемый взят под стражу, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее, 14 июля, мошенники обманули 54-летнюю жительницу Саратова с помощью новинки в традиционной схеме обмана, предложив ей сделать перевод денег на подставные счета через QR-код. Как сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области, таким образом женщина лишилась более 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УКР РФ «Мошенничество».

С начала 2023 года со счетов и карт россиян украли 4,5 млрд рублей. Это почти на 30% больше, чем в среднем за 2022-й, сообщил глава департамента информационной безопасности ЦБ РФ Вадим Уваров на «Инфофоруме-Сочи» в начале июля.