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В Египте заявили об успехе российской дипломатии в Африке

Египетский эксперт Айман Самир назвал саммит Россия — Африка успехом дипломатии РФ
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Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Количество африканских стран, которые принимают участие в саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, говорит об успехе российской дипломатии. На это указал египетский эксперт в сфере международных отношений Айман Самир в четверг, 27 июля.

«Саммит посетят 49 африканских стран из 54. Будут президенты и премьер-министры из стран африканского континента. Это самое явное доказательство успеха российской дипломатии в Африке», — сказал Самир в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что страны Африки отвергают односторонние санкции, наложенные Западом на Россию, и продолжают отношения с Москвой в привычном режиме. При этом эксперт отметил, что африканские страны возлагают большие надежды на этот саммит, и обратил внимание на то, что страны континента принимают «умную силу» России.

«У России огромные возможности и ресурсы. Однако, на мой взгляд, самым большим ресурсом является общее желание», — сказал эксперт, добавив, что у РФ и Африки есть общая политическая воля к сотрудничеству в таких сферах, как очистка воды, сельское хозяйство, технологии, энергетика и многих других.

Постоянный континент: Путин принял участников саммита Россия - Африка
За день до форума президент встретился с главой Нового банка развития БРИКС, премьером Эфиопии и лидером Египта

27 июля в Санкт-Петербурге начинает работу второй саммит Россия — Африка, на котором представители 49 государств континента обсудят развитие отношений с Москвой. Президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам форума отметил, что за последние годы сотрудничество России с Африкой вышло на новый уровень. По словам российского лидера, Москва и дальше намерена его развивать — стимулировать торговлю, инвестиции, углублять кооперацию, совместно работать над такими насущными проблемами, как борьба с бедностью, подготовка современных кадров, обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата.

Днем ранее, 26 июля, президент России провел переговоры с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Санкт-Петербурге. Встреча открыла серию контактов российского лидера с главами делегаций, прибывающих на форум и саммит Россия — Африка.

К визиту эфиопской делегации подготовили пакет документов, среди которых межправительственное соглашение по информационной безопасности, меморандум о воздушном сообщении, меморандум о взаимном понимании в области информационно-коммуникационных технологий, дорожная карта по сотрудничеству в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами.

За день до этого, 25 июля, помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков отметил, что на саммите Россия — Африка Путин выступит с большим заявлением, в котором оценит состояние современной системы международных отношений.

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