Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко

Сенатор, представитель законодательного органа Тульской области Игорь Панченко умер на 61-м году жизни, сообщили на официальном сайте Тульской областной думы.

Отмечается, что парламентарий скончался 26 июля после продолжительной болезни.

Председатель регионального парламента Николай Воробьев от имени депутатов выразил слова соболезнования.

Панченко с 2009 года занимал пост председателя Тульской областной думы.

В сентябре 2019 года его наделили полномочиями сенатора от законодательного органа государственной власти Тульской области, он входил в состав комитета по экономической политике.

Сенатор имел звания «Заслуженный машиностроитель РФ», «Почетный гражданин Тульской области», также был награжден орденом Почета.