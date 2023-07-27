Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Киевскому и Петровскому районам Донецка 17 натовских снарядов калибра 155 мм.

Как сообщили 27 июля в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в Донецкой Народной Республике (ДНР), такое количество снарядов было выпущено за 15 минут.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:55 — населенный пункт Уманское — город Донецк (Киевский район)», — уточняется в сообщении представительства.

В 7:05 и 7:10 ВСУ выпустили семь натовских снарядов по Киевскому и Петровскому районам города.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Так, 26 июля в СЦКК сообщали, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В то же время ВСУ совершили обстрел города семью снарядами калибра 155 мм.

В тот день «Известия» также публиковали кадры с футбольного поля школы № 88 в Кировском районе Донецка, куда во время очередного обстрела украинских боевиков упал снаряд. Утром, в 9:25, по Донецку зафиксировали три прилета, а спустя пять минут — еще четыре. Боеприпасы также задели школьное здание — там были разбиты стекла.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.