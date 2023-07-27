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FESCO заявила о планах начать доставку фруктов из Марокко в РФ с конца 2023 года

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Auth
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Транспортная группа FESCO начнет доставку цитрусовых и авокадо из Марокко в Россию с конца 2023 года. Об этом заявил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в интервью ТАСС, опубликованном в четверг, 27 июля, в преддверии саммита Россия — Африка.

«В планах группы — запустить в конце текущего года сезонный маршрут по доставке цитрусовых и авокадо из порта Агадир (Марокко) в порт Санкт-Петербурга. Это будут сезонные заходы в силу того, как мы предполагаем, что ключевым видом грузов будут цитрусовые и авокадо. В настоящее время идет переговорный процесс с партнерами в странах Магриба», — сказал он.

Кроме того, FESCO планирует в 2023 году расширить существующий сервис из Китая в Санкт-Петербург по Deep Sea. К нему добавится судозаход в порт Танжер (Марокко).

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Ранее, 21 июля, стало известно об участии председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова в панельной дискуссии «Новые логистические маршруты Россия — Африка» 27 июля. Темой панели станет увеличение торгово-экономического оборота между Россией и странами Африки.

До этого, 12 июля, посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров сообщил, что развитие взаимовыгодного сотрудничества со странами Африки выходит на качественно новый уровень. Ожидающийся саммит пройдет в переломный момент в развитии международных отношений, в процессе перехода от монополярного мира к многополярной системе, в которой будет реализовываться принцип суверенного равенства.

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