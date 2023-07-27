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В Новосибирской области в результате ДТП погиб пешеход

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Фото: t.me/gibddnso
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В Чановском районе Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Об этом в четверг, 27 июля, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону в своем Telegram-канале.

Около девяти часов утра (5 часов по мск) 56-летний водитель грузовика DAF двигался по дороге из Омска в сторону Новосибирска. На 1052-м км водитель сбил пешехода, который в момент аварии переходил шоссе. Потерпевший, которым оказался 55-летний мужчина, погиб на месте.

Причины произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы полиции.

В этот же день, 27 июля, в Северном Бутово автобус столкнулся с двумя автомобилями. Причины аварии и информация о пострадавших уточняются.

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